В Приморье планируют пересмотреть список участков для промысла

Профильное ведомство Приморского края подготовило предложения по изменению перечня рыболовных участков. Корректировка необходима, чтобы поработать с повышением эффективности системы РЛУ, отметили авторы документа.

Проект изменений перечня рыболовных участков Приморского края размещен для обсуждения на профильном региональном портале.

Как сообщает корреспондент Fishnews, из списка предлагается исключить четыре участка для промышленного лова в Пожарском районе. Это РЛУ в руслах залива Касатка, протоки Большая, залива Тартышевский реки Уссури и в ее русле.

В сопроводительных материалах к проекту сказано, что с 2021 по 2023 гг. организовывалось четыре конкурса по распределению эти участков, но заявок от желающих получить РЛУ не поступило. Дальнейшие попытки проведения конкурса признали нецелесообразными.

Исключение этих участков из списка позволит избежать наложения границ при формировании новых, востребованных пользователями, РЛУ, говорится в телеграм-канале регионального министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов.

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