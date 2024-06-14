В Новосибирской области соберут заявки на господдержку промысла и аквакультуры

Предприниматели в Новосибирской области могут получить субсидии на поддержку рыбной отрасли по нескольким направлениям. Отбор заявок на возмещение затрат организовало министерство сельского хозяйства региона.

Заявки от желающих поучаствовать в отборах на получение субсидий принимаются с 14 по 28 июня, сообщает корреспондент Fishnews. По информации министерства, субсидии можно получить на разные цели в сфере рыбного хозяйства:

- на возмещение 50% стоимости рыбопосадочного материала для зарыбления водных объектов, используемых под промышленный лов;

- на компенсацию половины стоимости технических средств и оборудования для промышленного рыболовства, в том числе на условиях финансовой аренды (лизинга);

- на возмещение 50% стоимости технических средств и оборудования для товарного рыбоводства, в том числе приобретенных в лизинг;

- на получение субсидии на возмещение половины стоимости рыбопосадочного материала для зарыбления водных объектов для товарной аквакультуры.

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