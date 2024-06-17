Восток Сахалина выйдет на «красную» путину в июле

Региональная комиссия по анадромным установила сроки промышленного, традиционного и любительского вылова горбуши и кеты в Восточно-Сахалинской подзоне. Промысел там стартует с начала июля.

Промышленный и любительский лов горбуши и кеты на северо-восточном побережье Сахалина (от мыса Елизаветы до протоки залива Пильтун) откроется 1 июля и завершится 31 августа, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на протокол заседания комиссии.

На участке от протоки залива Пильтун до мыса Терпения эти два вида рыболовства горбуши и кеты будут разрешены с 15 июля до 31 августа.

В заливе Анива (от мыса Анива до мыса Крильон) путина тихоокеанских лососей для промысловиков и рыбаков-любителей откроется 20 июля и завершится 20 августа.

Представители коренных народов и их общины смогут осваивать горбушу и кету в целях обеспечения традиционного образа жизни на участке от мыса Елизаветы до протоки залива Пильтун с 1 июля по 31 августа, на участке от протоки залива Пильтун до мыса Терпения — с 10 июля по 31 августа.

В заливе Терпения (от мыса Соймонова до мыса Терпения) горбушу и летнюю кету КМНС разрешено добывать с 20 июля по 10 августа. Если же в этом районе откроется промышленное рыболовство, с его сроками будут совпадать сроки традиционного рыболовства.

Общий прогноз по вылову тихоокеанских лососей в Сахалинской области первоначально составляет порядка 90 тыс. тонн.

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