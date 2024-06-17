«Курскводоканал» заплатил за массовые заморы

В Курской области служба судебных приставов взыскала с МУП «Курскводоканал» более 12,6 млн рублей в счет возмещения вреда, причиненного в результате гибели рыбы.

Средства взысканы на основании решения Ленинского районного суда Курска от 21 ноября 2022 г. Об этом Fishnews сообщили в пресс-службе Московско-Окского территориального управления Росрыболовства.

По данным теруправления, летом 2019 г. и летом 2020 г. на территории Курского и Октябрьского районов четыре раза фиксировалась массовая гибель водных биоресурсов в реке Сейм.

В результате проведенных административных расследований рыбоохрана установила, что причиной во всех случаях стал сброс сточных вод без очистки из выпуска № 1 с очистных сооружений МУП «Курскводоканал».

В дальнейшем материалы административных дел, содержащие признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 250 УК РФ, были направлены в прокуратуру Курской области. Отмечено, что взыскание ущерба велось в тесном взаимодействии прокуратуры и рыбоохраны.

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