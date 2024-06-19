Российский вылов остается в плюсе

Отечественные предприятия к 18 июня освоили 2,32 млн тонн водных биоресурсов. Положительная динамика сохраняется: уровень прошлого года превышен на 1,4%.

В Дальневосточном бассейне добыто 1,78 млн тонн ВБР. Это на 2,6% больше результата на отчетную дату 2023 г., сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

По данным ведомства, в Северном бассейне поймали более 244 тыс. тонн (+6%), в Западном — 47 тыс. тонн, в Азово-Черноморском — 15 тыс. тонн, в Волжско-Каспийском — 44 тыс. тонн.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот освоил более 211,8 тыс. тонн рыбы и морепродуктов.

В федеральном агентстве добавили, что на 18 июня общая загрузка рыбных терминалов в Приморском крае составляет 21%.

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