Рейды по защите донской рыбы предотвратили ущерб на 40 миллионов

В Ростовской области по итогам двухмесячника по охране рыб в период нереста выявили 1085 нарушений. Ущерб запасам, по оценкам местных властей, превысил 19 млн рублей.

Итоги операции по охране весенне-нерестующих рыб «Путина — 2024» подвели на заседании рыбохозяйственного совета Ростовской области. Антибраконьерский двухмесячник проводился в регионе с 1 апреля по 31 мая. В природоохранных и профилактических мероприятиях участвовали сотрудники Азово-Черноморского теруправления Росрыболовства, МВД, природоохранной прокуратуры, областных министерств и ведомств.

«В текущем году в рамках «Путины» было выявлено 1085 нарушений законодательства РФ в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов, возбуждено 257 уголовных и 268 административных дел», — рассказал замгубернатора — министр сельского хозяйства и продовольствия области Константин Рачаловский.

Он отметил важность тесного взаимодействия контрольно-надзорных и административных органов в ходе рейдовых мероприятий, благодаря чему удалось предотвратить ряд попыток незаконного вылова и оборота водных биоресурсов.

По оперативным данным, причиненный рыбным запасам ущерб оценивается в 19,2 млн рублей, сообщили Fishnews в пресс-службе областного правительства. Отмечено, что в прошлом году сумма ущерба составила 25,8 млн рублей.

В ходе контрольных мероприятий на водоемах также проводись траления, в результате которых изъято более 400 ставных сетей общей длиной около 40 км. Жизнеспособные рыбы, в том числе особо ценные виды, возвращены в естественную среду обитания.

Предотвращенный ущерб водным биоресурсам оценен в 40,9 млн рублей, в 2023 г. этот показатель составил всего 3,4 млн рублей, обратили внимание в областном правительстве.

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