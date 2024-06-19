Россельхознадзор вновь поднял проблему рыбных поставок в Аргентину

РФ и Аргентина проработают вопрос об аттестации российских предприятий и судов для экспорта пищевой рыбопродукции на рынок республики.

В Москве по инициативе аргентинской стороны состоялась встреча-знакомство руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта с новым послом республики Энрике Игнасио Феррер Виейра.

Стороны обсудили вопросы товарооборота продукцией АПК, сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора. Было отмечено, что наша страна заинтересована в диверсификации ассортимента продовольственных товаров и импорте продукции, традиционной для других стран, но не представленной в России. В случае Аргентины это определенные виды рыбы и морепродуктов, подчеркнул Сергей Данкверт.

«Право поставлять рыбную продукцию из Аргентины в Россию имеют 145 компаний. При этом на сегодняшний день до сих пор ни одно российское предприятие не аттестовано аргентинской службой», — обратили внимание в ведомстве

Стороны согласились проработать вопрос об аттестации предприятий и судов РФ, заинтересованных в экспорте пищевой рыбо- и морепродукции на аргентинский рынок, и включения их в список одобренных поставщиков. В частности, предполагается проведение видеоинспекций.

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