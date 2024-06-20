Ярусоловов Новой Зеландии обяжут сильнее беречь морских птиц

Правительство Новой Зеландии вводит новые правила для ярусоловов. Планируется, что это поможет защитить морских птиц, в том числе редких, от случайного попадания на крючки.

Изменения вступят в силу с 1 октября, сообщает корреспондент Fishnews. Все коммерческие промысловые суда, использующие ярусный способ лова, будут обязаны либо задействовать специальные защитные устройства для крючков, либо реализовать ряд мер — «три из трех».

Директор по вопросам управления рыболовством Министерства первичных отраслей Новой Зеландии Эмма Тейлор уточнила, что под такими мерами подразумевается использование утяжелителей лески (для быстрого погружения крючка) и устройств, отпугивающих птиц, а также постановка орудий лова в ночное время.

По мнению чиновников, новые правила прежде всего обеспечат лучшую защиту для наиболее уязвимых альбатросов и буревестников. Планируется, что нововведения помогут сохранить и других пернатых — всего в Новой Зеландии обитает около 145 видов морских птиц.

Эмма Тейлор подчеркнула: некоторые рыбаки уже используют защитные устройства для крючков или «три из трех» мер. Однако новые правила позволят обеспечить последовательный подход и еще больше снизят риски для птиц.

Представительница министерства напомнила, что с января новозеландские ярусоловы оснащены камерами видеонаблюдения. Собранная с них информация, а также отзывы, полученные в ходе общественных консультаций и научного моделирования, говорили в пользу решения об изменении правил промысла.

«У нас есть системы для мониторинга положения всех коммерческих рыболовных судов в режиме реального времени, и по закону рыбаки обязаны сообщать нам в электронном виде о своем улове и местонахождении. Наряду с этим бортовые камеры обеспечивают независимую проверку рыболовной деятельности, включая случайный прилов охраняемых видов», — обратила внимание Эмма Тейлор.

Она также отметила, что многие морские птицы являются мигрирующими. Поэтому в вопросе снижения влияния рыболовства на численность птичьих популяций Новая Зеландия тесно сотрудничает с другими странами.

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