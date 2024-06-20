ДВЖД увеличила майские перевозки рыбы

За май по железной дороге из Приморского края отправлено 49,2 тыс. тонн рыбной продукции (+2,8% к аналогичному периоду прошлого года). Из общего количества 40,5 тыс. тонн перевезли в контейнерах.

Основной объем был отгружен в адрес компаний Московской области, Урала и Сибири, сообщили Fishnews в пресс-службе Дальневосточной железной дороги.

Всего, по данным ДВЖД, в январе-мае с железнодорожных станций Приморья отправлено 307,6 тыс. тонн морских биоресурсов. Это на 8,1% выше уровня 2023 г.

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