Северо-востоку Хабаровского края прописали сроки лососевой путины

Комиссия по анадромным Хабаровского края установила сроки добычи тихоокеанских лососей и гольцов в Северо-Охотоморской подзоне. Лов откроется с 5 июля и продлится по 15 октября.

Такой срок определен для промышленного освоения, организации любительской рыбалки и традиционного рыболовства коренных народов, говорится в протоколе заседания.

Как сообщает корреспондент Fishnews, прогнозируемые объемы добычи в Северо-Охотоморской подзоне в 2024 г. в рамках всех видов рыболовства составляют 19,9 тыс. тонн горбуши, 11,2 тыс. тонн кеты, 412 тонн нерки, 729 тонн кижуча и 1499 тонн гольцов.

Комиссия распределила объемы вылова по районам и видам рыболовства, по предприятиям, родовым общинам и гражданам из числа КМНС.

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