Неуплата пошлин при вывозе рыбы попала под более жесткое регулирование

Правительство утвердило перечень отдельных видов товаров, по которым уклонение от уплаты таможенных пошлин будет признаваться крупным и особо крупным размером по нижней планке. В список вошла и рыбная продукция.

В июле вступят в силу изменения Уголовного кодекса, предусматривающие, что для отдельных товаров уклонение от уплаты таможенных платежей, специальных, антидемпинговых и (или) компенсационных пошлин признается совершенным в крупном размере, если сумма превышает 2 млн рублей, а в особо крупном — 6 млн рублей. Такие товары определяются правительством. Для остальных категорий крупным признается неуплата более 3 млн рублей, в особо крупном — 9 млн рублей.

Как сообщает корреспондент Fishnews, список товаров для особого регулирования установлен распоряжением правительства от 20 июня 2024 г. № 1568. В перечень попали «Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные» (коды ТН ВЭД ЕАЭС 0302 — 0309).

Как и поправки в Уголовный кодекс, распоряжение правительства вступит в силу с 6 июля 2024 г.

За неуплату в крупном и особо крупном размере нарушителям грозит более суровое наказание. Сейчас для всех категорий товаров крупным считается ущерб более 2 млн рублей, особо крупным — 6 млн рублей.

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