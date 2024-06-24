CIFER пополнилась рыбными поставщиками
Право на экспорт в Китай получили еще 12 российских предприятий/судов по производству, перемещению, хранению охлажденной и мороженой продукции водного промысла. Их внесли в специализированную систему CIFER.
Об этом Fishnews сообщили в российском Национальном центре безопасности продукции водного промысла и аквакультуры.
С обновленным списком российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов — поставщиков продукции водного промысла и аквакультуры в КНР можно ознакомиться по ссылке: https://ciferquery.singlewindow.cn/.
По данным НЦБРП, сейчас в перечень включено 890 объектов. Регистрация в системе продолжается.
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