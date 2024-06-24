Новый крабовый аукцион наметили на июль

Федеральное агентство по рыболовству планирует реализовать очередной комплект квот вылова крабов с инвестиционными обязательствами. Аукцион собираются провести 11 июля, заявки можно подавать до 9 июля.

Торги традиционно будут проходить на электронной площадке Российского аукционного дома, сообщает корреспондент Fishnews.

Согласно документации торгов, на продажу выставлен один лот со стартовой ценой более 2,44 млрд рублей. Он включает по 100% долей квот добычи в инвестцелях краба-стригуна опилио и волосатого четырехугольного краба в Западно-Сахалинской подзоне, колючего краба в подзоне Приморье и Восточно-Сахалинской подзоне, равношипого краба в Южно-Курильской зоне, синего краба в Восточно-Сахалинской подзоне.

Победитель должен будет построить на российской верфи среднетоннажное краболовное судно длиной свыше 50 м. Договор на доли квот заключается на 15 лет.

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