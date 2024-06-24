На Дону разрабатывают рыбные корма с пробиотиками

Специалисты Донского государственного технического университета (ДГТУ) испытывают экспериментальные партии рыбных кормов с пробиотическими препаратами.

Исследования ведутся в рамках научного проекта «Стратегия молекулярной аквакультуры в разработке новых синбиотических препаратов для улучшения здоровья и качества рыбы». Сейчас сотрудники ДГТУ приступили к тестированию экспериментальных партий кормов на одном из рыбоводных предприятий в Волгоградской области, рассказали Fishnews в пресс-службе университета.

Эксперты подчеркнули: развитие аквакультуры требует интенсификации производства, а это неизбежно приводит к заболеваниям рыбы и необходимости использовать антибиотики. Однако после их длительного применения появляются устойчивые штаммы бактерий, которые могут попасть в организм человека.

«Пробиотические препараты могут стать альтернативой антибиотикам. Перспективность пробиотиков заключается еще и в том, что их применение позволит повысить эффективность рыбоводства не только за счет их антимикробного действия, но и за счет их ферментативных свойств, благодаря которым улучшается общее состояние рыб, их пищеварение», — отметил руководитель проекта, декан факультета «Агропромышленный» ДГТУ Дмитрий Рудой.

В эксперименте участвуют гибриды осетровых. Специалисты оценивают темпы роста особей, получающих корм с пробиотиками, их выживаемость и устойчивость к различным заболеваниям.

По итогам исследований планируется разработать рекомендации по использованию пробиотических препаратов для получения жизнестойкой молоди осетровых рыб.

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