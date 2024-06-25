Правительство обратится к вопросу экспортных пошлин на рыбу

Изучить вопрос о целесообразности снижения ставок экспортных пошлина на отдельные виды пищевой рыбопродукции правительство должно к августу — такое поручение президент Владимир Путин дал по итогам съезда РСПП.

Напомним, что в апреле на мероприятии Российского союза промышленников и предпринимателей президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников, глава комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре Герман Зверев обратился к Владимиру Путину с предложениями по поддержке отрасли. В том числе был поднят вопрос отмены пошлин на вывоз рыбы.

В сентябре прошлого года был утвержден список товаров, ставка вывозной таможенной пошлины по которым устанавливается ежемесячно на основании мониторинга курса доллара. В перечень попала и рыбная продукция.

Российский союз промышленников и предпринимателей предложил отмену экспортной пошлины на несколько категорий — наиболее чувствительных с точки зрения ценовой конкуренции на внешних рынках и наиболее значимых для компаний-инвесторов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, президент РФ поручил правительству рассмотреть вопрос о целесообразности снижения ставок вывозных таможенных пошлин на отдельные виды пищевой рыбной продукции при условии обеспечения реализации такой продукции в необходимом объеме на внутреннем рынке.

Правительство также в мае сообщило о планах отменить экспортные пошлины с 2025 г. при условии повышения налога на прибыль в рамках налоговой реформы.

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