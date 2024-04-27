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Владимир ПУТИН прокомментировал вопросы бизнеса на съезде РСПП. Скриншот видео на сайте «Смотрим»

Президент поручит ведомствам рассмотреть вопрос пошлин на рыбу

Президент поддержал предложение руководителя ВАРПЭ и профильной комиссии РСПП Германа Зверева об отмене экспортной пошлины на несколько наиболее чувствительных позиций рыбных поставок. Также глава объединения предложил подумать над созданием программы развития отраслевого образования.

С предложениями по поддержке рыбной отрасли президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников, глава комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре Герман Зверев обратился к Владимиру Путину на съезде РСПП, сообщает корреспондент Fishnews.

Рассмотреть вопрос с экспортной пошлиной необходимо для защиты позиций, достигнутых российскими предприятиями на мировом рынке, подчеркнул глава отраслевого объединения.

«В 2022 году экспорт филе минтая составил 120 тыс. тонн — вчетверо больше чем десятью годами ранее, а экспорт минтаевого фарша (сурими) — 45 тыс. тонн, в 20 раз больше, чем десятью годами ранее. Мы отобрали на этих рынках значительную долю у наших американских конкурентов», — обратил внимание руководитель ВАРПЭ.

Однако с учетом введенных на российскую рыбопродукцию импортных пошлин экспортные пошлины сводят на нет ценовое преимущество отечественных предприятий по некоторым видам продукции.

«На некоторых рынках нас уже «поддавливают» основательно. Поставки продукции глубокой переработки начали чуть снижаться», — отметил Герман Зверев.

Российский союз промышленников и предпринимателей, рассказал он, предлагает точечное решение — отмену экспортной пошлины не на всю рыбопродукцию, а на пять-шесть позиций, наиболее чувствительных для ценовой конкуренции. Это также категории, наиболее значимые для компаний-инвесторов. Сейчас в отрасли реализуется программа по строительству судов и береговых заводов, при этом кредиторская задолженность приблизилась к 1 трлн рублей, обрисовал ситуацию руководитель ассоциации.

«Поэтому просили бы рассмотреть возможность точечной корректировки экспортных пошлин по нескольким товарным позициям рыбного экспорта», — обратился к главе государства президент ВАРПЭ. Как сообщили в пресс-службе ассоциации, речь идет о мороженых минтае, треске и иваси, а также филе минтая и трески.

«Я считаю, что помочь точно нужно. Обязательно переговорю с министром [сельского хозяйства] Дмитрием Николаевичем Патрушевым. Надо только, чтобы вы вместе с министерством и с минэкономразвития как следует посчитали, чтобы наши прилавки не остались пустыми. Вы понимаете, что, прежде всего, конечно, мы должны заботиться о внутреннем рынке», — прокомментировал Владимир Путин.

Он сообщил, что поручит Минэкономразвития вместе с Минсельхозом и другими заинтересованными структурами проработать вопрос пошлин. «Можно не затягивать, принять решение», — обозначил сроки президент.

Отраслевому образованию предлагают спецпрограмму

Руководитель ВАРПЭ также предложил направления для развития международного сотрудничества и кадрового потенциала в отрасли.

В мировом рыбном хозяйстве началось масштабное переустройство, обратил внимание Герман Зверев. У России, заявил он, есть немало союзников в этой сфере. И укрепить позиции здесь поможет сотрудничество в области отраслевой науки и образования.

«Сейчас подготовку кадров для рыболовства и рыбоводства осуществляют пять технических университетов, подведомственных Росрыболовству. Опыт, традиции, квалификации есть, но материально-техническое, финансовое обеспечение для выполнения такой, без преувеличения, государственной задачи не вполне достаточное», — обратил внимание руководитель ассоциации.

Он выступил за то, чтобы на правительственном уровне разработать программу развития рыбохозяйственного образования. Причем предложено сделать упор на подготовку зарубежных студентов из стран, которые через 10–15 лет будут определять правила в мировом рыболовстве, и обучение тех 15–16 тыс. специалистов, которые в горизонте до 2030 г. понадобятся для работы на 130–135 новых рыболовных судах и на 35 новых рыбоперерабатывающих заводах.

Здесь надо подумать над расширением возможностей, поддержал Владимир Путин.

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Fishnews

  • Владимир ПУТИН прокомментировал вопросы бизнеса на съезде РСПП. Скриншот видео на сайте «Смотрим»
  • С предложениями по вопросам рыбной отрасли выступил президент ВАРПЭ, председатель комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре Герман ЗВЕРЕВ. Скриншот видео на сайте «Смотрим»
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