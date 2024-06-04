Депутаты рассмотрят изменения налогового регулирования

Правительство внесло в Госдуму законопроекты по изменению налоговой системы. Кабмин рассчитывает на их принятие уже в весеннюю сессию.

В Системе обеспечения законодательной деятельности опубликован законопроект «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ». Суть изменений изложена в пояснительной записке к проекту, сообщает корреспондент Fishnews.

Изменения Налогового кодекса предусматривают введение дифференцированных ставок по НДФЛ в зависимости от размера и вида дохода. При этом предполагается поддержка семей с детьми и граждан, которые заботятся о своем здоровье.

Планируется увеличить налог на доходы физических лиц, уплачиваемый в фиксированном размере с доходов в виде прибыли контролируемых иностранных компаний.

Предусматривается расширение полномочия регионов и муниципалитетов по установлению более высоких ставок имущественных налогов по дорогостоящему имуществу. Повысить планируется и госпошлину, уплачиваемую при регистрации прав на дорогостоящее недвижимое имущество.

Общая ставка по налогу на прибыль организаций, согласно законопроекту, вырастет до 25%. Сохраняются преференциальные механизмы, в том числе для участников региональных инвестпроектов и механизм инвестиционного налогового вычета, сказано в пояснительной записке. При этом заявлен отказ от взимания с 1 января 2025 г. курсовых экспортных пошлин.

Планируется ввести федеральный инвестиционный налоговый вычет. Он позволит в установленном порядке уменьшать сумму налога на прибыль, подлежащую зачислению в федеральный бюджет, на капитальные расходы в рамках инвестпроектов.

Также предполагается при расчете налога на прибыль увеличить с 1,5 до 2 повышающий коэффициент по расходам на НИОКР и по расходам, формирующим первоначальную стоимость основных средств — российского высокотехнологичного оборудования.

Предусматривается изменение налогообложения рентных отраслей.

Законопроект предполагает увеличение порога для перехода на упрощенную систему налогообложения: по доходам — до 450 млн рублей, по остаточной стоимости основных средств — до 200 млн рублей.

Для плательщиков с доходом свыше 60 млн рублей вводится обязанность по уплате НДС. Также будет выбор: применение либо общего порядка исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость либо пониженных ставок по НДС (5%, если сумма доходов не превысила 250 млн рублей, и 7% при сумме доходов более 450 млн рублей). При этом налогоплательщики, применяющие УСН, и осуществляющие исчисление и уплату НДС по пониженным ставкам, не будут иметь право на налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость.

Одновременно законопроект предусматривает «амнистию» для предпринимателей, отказавшихся от дробления бизнеса.

Малый и средний бизнес в обрабатывающих отраслях предполагается поддержать за счет снижения страховых взносов.

Также депутатам предстоит рассмотреть проект поправок в Бюджетный кодекс и проект поправок в закон о федеральном бюджете на 2024 г. и плановый период 2025-2026 гг.

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