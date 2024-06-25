Участки на водохранилищах Ангары приготовили к промыслу

В Иркутской области на конкурс выставили 23 участка для промышленного рыболовства на Братском и Усть-Илимском водохранилищах на реке Ангара. Заявки принимаются до 23 июля — дня вскрытия конвертов с предложениями.

Торги организует региональное министерство сельского хозяйства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, 13 рыболовных участков расположены на Братском водохранилище, 10 РЛУ — на Усть-Илимском.

Площади участков составляют от 46 га до 2956 га. Стартовые цены лотов — от 800 рублей до 50 тыс. рублей.

Критериями оценки заявок станут средневзвешенные показатели вылова, среднесуточный объем производства рыбопродукции и среднее количество работников у претендента за последние четыре года, а также размер предлагаемой платы. Акватории предоставляются на 10 лет.

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