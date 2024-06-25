Рыбаки уже наловили свыше 100 тыс. тонн иваси

На 23 июня российские суда освоили более 104 тыс. тонн дальневосточной сардины (иваси), сообщает Тихоокеанский филиал ВНИРО. По его данным, результат за аналогичный период прошлого года составлял 43,4 тыс. тонн.

В течение недели промысел сардины и скумбрии пелагическими тралами и кошельковыми неводами вело 17 средне- и крупнотоннажных судов под российским флагом. Однако в среднем ежесуточно на лову работало 12 судов. Об этом говорится в еженедельном обзоре от ТИНРО, сообщает корреспондент Fishnews.

По данным ученых, промысел велся в Южно-Курильской зоне южнее, юго-восточнее и восточнее острова Шикотан на перепаде температур поверхности океана 9-13°С. Уловы сардины были высокими: максимальный суточный вылов у отдельных судов достигал 700 тонн, средний результат на судо-сутки составил 164 тонны, за неделю освоено 13,3 тыс. тонн.

Уловы скумбрии по-прежнему низкие, у некоторых судов они достигают 6 тонн в сутки, средний показатель — 1,6 тонны на судо-сутки лова. Недельный вылов скумбрии составил 45 тонн, нарастающий — 2178 тонн на 23 июня.

В открытых водах на участке с центральными координатами 46°17’с.ш., 165°56’в.д. добывает сайру флот под флагами Тайваня и Южной Кореи в количестве 30-40 единиц. По информации ТИНРО, на 16 июня освоено в совокупности 802 тонны.

На промысле сардины, скумбрии и других пелагических объектов в районе с центральными координатами 44°39’с.ш., 162°09’в.д. работают 50-70 иностранных судов, преимущественно под флагом КНР

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