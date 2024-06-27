Рыбаки готовятся закрыть полугодие с прибавкой

Российские уловы сохраняют положительную динамику к уровню прошлого года. По данным отраслевой системы мониторинга, суммарная добыча по всем бассейнам приближается к 2,5 млн тонн рыбы и морепродуктов.

К 25 июня российские рыбаки выловили 2,44 млн тонн водных биоресурсов — на 1,7% больше, чем на аналогичную дату 2023 г.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, в Дальневосточном бассейне добыто 1,85 млн тонн, в Северном — почти 256 тыс. тонн, в Западном — 48 тыс. тонн, в Азово-Черноморском — 15,5 тыс. тонн, в Волжско-Каспийском — 46 тыс. тонн. В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот освоил более 218 тыс. тонн.

По информации ведомства, холодильники в Приморском крае загружены на 21% — на хранении находится 23,5 тыс. тонн рыбной продукции.

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