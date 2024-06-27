Реки Приморья зарыбили «компенсационной» кетой

Заводы Приморского филиала Главрыбвода завершили кампанию по компенсационным выпускам молоди кеты. В реки края отправили в общей сложности почти 9,5 млн экземпляров лосося.

Таким образом возмещается ущерб водным биоресурсам и их среде обитания от деятельности предприятий дорожной, строительной, топливно-энергетической, судостроительной и других отраслей в водоохранных зонах.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Приморского теруправления Росрыболовства, выпуски проходили в период с апреля по июнь. В реки Барабашевка, Рязановка, Серебрянка, Брусья, Пойма и Шкотовка в рамках компенсационных мероприятий заселили в совокупности 9,473 млн экземпляров молоди кеты.

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