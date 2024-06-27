Акватории Югры разыграют среди промысловиков

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на конкурс выставили 12 участков для промышленного рыболовства. Заявки принимаются до 7 августа — дня вскрытия конвертов с предложениями.

Торги организует департамент промышленности ХМАО — Югры, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, рыболовные участки площадью от 1 га до 1623 га расположены на реках и озерах Кондинского района.

Объекты промысла — налим, щука, язь, лещ, судак, карась, окунь, плотва, ерш и елец.

Критериями оценки заявок станут средневзвешенные показатели вылова, среднесуточный объем производства рыбопродукции и среднее количество работников у претендента за последние четыре года, а также размер предлагаемой платы. Стартовые цены лотов — от 3 рублей до 5,2 тыс. рублей.

Акватории предоставляются на 15 лет.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews