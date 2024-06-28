Николай Патрушев поздравил судостроителей с профессиональным праздником

По словам помощника президента России Николая Патрушева, решениями руководства страны принимаются дополнительные меры, направленные на наращивание собственных компетенций в судостроительной отрасли.

Поздравления с Днем кораблестроителя, который отмечается 29 июня, помощник президента России Николай Патрушев адресовал не только участникам процесса создания флота — корабелам, конструкторам, представителям научных и образовательных учреждений, но и всем, кому не безразличны успехи государства в области судостроения.

Он напомнил, что в российском судостроении напрямую задействованы сотни тысяч человек, и в разы больше специалистов трудится в смежных отраслях. Благодаря их знаниям и умениям Россия может строить все классы и типы кораблей.

«Наша страна славится своими наукоемкими морскими судами для транспортного и рыбопромыслового флота, техникой для изучения и освоения нефтегазового потенциала континентального шельфа, принципиально новыми крупнотоннажными судами усиленного ледового класса», — отметил Николай Патрушев.

По его словам, решениями президента и правительства принимаются дополнительные меры, направленные на наращивание собственных компетенций в судостроительной отрасли. «Поставлены важнейшие задачи добиться технологического суверенитета по критическим позициям судового оборудования, самым значимым производственным процессам. Мы обязаны обеспечить перевозку отечественных грузов национальным транспортом через национальные терминальные мощности, извлекать максимальный экономический эффект от использования современных российских речных и морских судов», — подчеркнул помощник главы государства.

Fishnews