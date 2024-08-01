За стадами омуля следят ученые

Сотрудники Байкальского филиала ВНИРО исследуют структуру нагульных стад омуля. Пробы взяли в основных рыбопромысловых районах озера — Селенгинском, Баргузинском и Северобайкальском.

В связи с введенным запретом на промысел эндемика ихтиологический материал собирают в том числе с помощью контрольных неводных обловов. Исследования включают массовые промеры с проведением биологического анализа, после взятия пробы оставшуюся рыбу выпускают в живом виде.

Собранный материал должен отражать соотношение морфо-экологических групп байкальского омуля, их размерно-возрастную структуру в разных районах озера, созревание.

«Распределение морфо-экологических групп в уловах изменения не претерпело: в Северобайкальском и Баргузинском районах преобладал прибрежный омуль. В Селенгинском — смесь всех трех групп омулей (прибрежный, глубоководный и пелагический)», — рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Ведется обработка собранного материала.

Сейчас с прогревом воды на мелководьях нагульный омуль отошел в открытые районы Байкала. Вблизи устьев рек начал концентрироваться нерестовый омуль, поэтому в Бурятии стартовала операция «Путина».

Сотрудники Байкальского филиала ВНИРО готовятся к научному сопровождению нерестовой миграции.

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