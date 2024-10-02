Российские предприятия продолжают проходить аттестацию для экспорта рыбопродукции

Список российских мощностей, с которых продукция из рыбы и морепродуктов может поставляться в Китай, пополнилась еще одной площадкой по хранению. Увеличилось и число аттестованных экспортеров рыбопродукции в Узбекистан.

Главное таможенное управление КНР расширило список российских предприятий и судов, одобренных для поставок охлажденной и мороженой рыбо- и морепродукции. В перечень включен еще один объект по хранению продукции водного промысла: регистрация осуществлялась через китайскую информационную систему CIFER. Об этом Fishnews сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Также в ведомстве проинформировали об утверждении еще одного российского поставщика рыбной продукции Госкомитетом ветеринарии и развития животноводства Узбекистана.

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