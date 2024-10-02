Уловы подбираются к 4 млн тонн

К 1 октября российские пользователи освоили в общей сложности 3,87 млн тонн рыбы и морепродуктов. Более 2,9 млн тонн приходится на Дальневосточный бассейн.

Минтая на Дальнем Востоке добыли 1,7 млн тонн, трески — 92,4 тыс. тонн, сельди — более 329,3 тыс. тонн (+47,6 тыс. тонн к уровню прошлого года), камбалы — 54,8 тыс. тонн, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В Северном бассейне освоили 367,2 тыс. тонн водных биоресурсов. Рыбаки поймали 191,2 тыс. тонн трески, 46 тыс. тонн пикши, 51,7 тыс. тонн мойвы (+28,6 тыс. тонн).

В Западном бассейне наловили 56,1 тыс. тонн. Шпрота добыто 30,5 тыс. тонн, балтийской сельди — 18,8 тыс. тонн.

В Азово-Черноморском бассейне добыто 25,1 тыс. тонн ВБР. Уловы хамсы составили 9,2 тыс. тонн, это на 0,7 тыс. тонн больше, чем за отчетный период 2023 г.

Волжско-Каспийский бассейн принес рыбакам 52,6 тыс. тонн. Из них 20,7 тыс. тонн приходится на кильку и 11,4 тыс. тонн на частиковые виды рыб.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл в общей сложности более 385,3 тыс. тонн. В том числе в зарубежных ИЭЗ освоили 214 тыс. тонн (+16,2%).

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