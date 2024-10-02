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Маска орла Нутка. Этнологический музей, Берлин

Власти Канады договариваются с индейцами по рыбе

Правительство Канады заключило с индейцами племени нутка договор о совместном управлении рыболовством в местах их компактного проживания. 15 лет назад Верховный суд провинции Британская Колумбия вынес решение в защиту «рыбных» прав аборигенов.

Министерство рыболовства и океанов Канады заключило договор о поэтапном примирении в отношении рыбных ресурсов (Incremental Reconciliation Agreement for Fisheries Resources, IRAFR) с руководителями пяти родов, входящих в индейское племя нутка (Nootka, другое название — Nuu-chah-nulth).

Документ предусматривает, что пять родов нутка через своих руководителей будут участвовать в управлении рыболовством на своих территориях. Также предполагается финансирование этих родов для развития потенциала рыболовства, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на пресс-релиз министерства.

Канадский министр по делам коренных народов Гари Анандасангари (Gary Anandasangaree) назвал договор «преобразующим шагом вперед к примирению и партнерству» с пятью родами нутка. Переговорщик от одного из родов Клифф Атлео (Cliff Atleo) сказал, что они в течение длительного времени призывали рыболовное ведомство «предпринять правильные шаги» и поддержать индейцев в восстановлении прав.

Нутка — индейский народ, проживающий на острове Ванкувер в Британской Колумбии, его численность в 2006 г. составляла 8,8 тыс. человек. Насчитывает 13 родов. В 2009 г. Верховный суд Британской Колумбии постановил, что пять родов нутка имеют право ловить любую рыбу, в том числе для продажи.

В «рыбном» министерстве Канады подчеркнули, что соглашение о поэтапном примирении демонстрирует приверженность государства реализации положений Декларации Организации Объединенных Наций о правах коренных народов.

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