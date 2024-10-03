Аквафермам на ГТС готовят правовые основания

В Госдуму внесен проект изменений в законы «Об аквакультуре…» и «О безопасности гидротехнических сооружений». Предусматривается возможность размещения рыбоводной инфраструктуры во временно не используемых по назначению ГТС.

Законопроект внесен думой Астраханской области, сообщает корреспондент Fishnews. В пояснительной записке авторы поправок обращают внимание, что в России имеются случаи использования гидротехнических сооружений не по прямому эксплуатационному назначению.

В пример областные депутаты приводят комплекс Астраханского вододелителя с судоходными шлюзами, которые фактически более 20 лет используются для товарного рыбоводства. Авторы подчеркивают, что аквафермеры в том числе создали уникальное племенное стадо осетровых.

«В связи с правовой неопределенностью на сегодняшний день в отношении рыбоводных компаний арбитражным судом рассматриваются иски об освобождении ГТС от имущества рыбоводных компаний», — говорится в пояснительной записке.

Также астраханские депутаты указывают на озеро Имандра, куда впадает отводной канал Кольской атомной электростанции, — на этом водоеме также расположена акваферма.

Предлагается внести изменение в часть «б» статьи 12 ФЗ «Об аквакультуре…» — разрешить осуществление индустриальной аквакультуры без использования рыбоводных участков в пределах ГТС.

Поправки в ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» вводят понятие «приостановление функционирования части гидротехнического сооружения» — временное прекращение функционирования части ГТС по целевому назначению на определенный период без прекращения эксплуатации гидротехнического сооружения.

Уточняются полномочия правительства России по установлению порядка приостановления функционирования части ГТС.

Предлагается на период приостановления функционирования части гидротехнического сооружения по целевому назначению предоставить собственнику (эксплуатирующей организации) право передачи этой части ГТС в пользование юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям.

Авторы отмечают, что эти изменения позволят вовлечь в хозяйственный оборот гидротехнические сооружения, которые уже много лет не используются по целевому назначению, но их ликвидация или консервация невозможна.

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