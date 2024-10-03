Ученые зафиксировали обилие луфаря в Черном море

Специалисты ВНИРО проводят очередную ежегодную учетно-траловую съемку в Черном море. Ее особенностью стало преобладание в контрольных обловах луфаря, который в прошлые годы был далеко не самым популярным объектом на УТС.

Особи луфаря доминировали в научных уловах практически на всех станциях у побережий как Крыма, так и Кавказа, сообщили Fishnews в пресс-службе Азово-Черноморского филиала ВНИРО.

Луфарь (Pomatomus saltatrix) является пелагическим видом, распределяющимся в верхних слоях воды над континентальным шельфом Черного моря и за его пределами. В летний период обитает в прибрежной зоне, активный хищник. Основу рациона составляет молодь барабули, хамсы и ставриды. Размножается в теплое время года в открытой части моря.

Зимует преимущественно в Мраморном море, однако часть сеголетков остается в юго-восточной части Черного моря и у южного берега Крыма. После зимовки луфарь заходит в Черное море для нагула и размножения. По многолетним наблюдениям, максимальный размер сеголеток в августе составляет около 110 мм, а к зиме размер особи достигает 200-220 мм, рассказали в АзНИИРХ

В филиале напомнили, что специализированный промысел луфаря в Азово-Черноморском бассейне сейчас не ведется. Эту рыбу добывают в качестве прилова в ставные невода попутно с барабулей и ставридой, а также при траловом промысле хамсы и шпрота.

По результатам учетно-траловой съемки специалисты АзНИИРХ проведут детальный анализ полученных данных для оценки промыслового запаса и составления прогнозов вылова. В том числе — по луфарю.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews