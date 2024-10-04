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Чаще всего для исследований в Приморский филиал НЦБРП поступают образцы живого краба различных видов

Из живых морепродуктов чаще всего на проверку приходит краб

В Национальном центре безопасности продукции водного промысла и аквакультуры рассказали, какие виды гидробионтов поступают на исследования от партий живых морепродуктов.

К началу октября специалисты Приморского филиала НЦБРП исследовали более 1,2 тыс. образцов от партий живых морепродуктов. На исследования поступали крабы, морские ежи и разные моллюски.

Это гидробионты, добытые в промысловых районах Камчатского, Приморского и Хабаровского краев, а также Магаданской, Мурманской и Сахалинской областей. Они проверялись на соответствие требованиям технических регламентов «О безопасности рыбы и рыбной продукции», «О безопасности пищевой продукции» и технических условий.

В частности, специалисты испытательной лаборатории проводили исследования по токсичным элементам, микробиологическим показателям. Проверена паразитарная чистота и другие нормативы. Всего их около 25.

Чаще всего для исследований в Приморский филиал поступают образцы живого краба различных видов — синего, камчатского, стригуна опилио и бэрди, волосатого четырехугольного, равношипого, сообщили Fishnews в пресс-службе НЦБРП. Так, в этом году специалисты исследовали 1013 партий живого краба.

В результате проведенной работы выявлены несоответствия в 7 партиях живого краба из Сахалинской области. Речь идет об общем уровне бактериальной обсемененности.

Как считают специалисты, превышение нормативного значения по этому показателю может свидетельствовать о недостаточной фильтрации и очистке воды в емкостях, которые используются для хранения и транспортировки живого краба.

Остальная исследованная продукция соответствовала нормативам.

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