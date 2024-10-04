ИКЕС предложил квоты для Северной Атлантики

Международный совет по исследованию моря (ИКЕС, ICES) дал рекомендацию по общим допустимым уловам для ряда промысловых видов в северной части Атлантического океана на 2025 г.

В следующем году ИКЕС предлагает добыть в общей сложности 576 958 тонн скумбрии — это на 22% ниже, чем рекомендовано на 2024 г., и на 40% меньше предполагаемого улова в нынешнем году, пишут зарубежные СМИ. По их данным, рекомендация для этого вида стала самой низкой за последние десять лет.

Представитель норвежского Института морских исследований Лейф Нёттестанд рассказал, что число нерестящихся особей в популяции атлантической скумбрии опасно близко к минимально допустимому уровню. Поэтому для поддержания устойчивого запаса промысловые усилия должны быть снижены.

В 2014 г. биомасса нерестящейся скумбрии оценивалась в 7 млн тонн, однако в 2024 г. она сократилась до менее чем 2,8 млн тонн. При этом за последние годы сильно выросла смертность, она находится сейчас на уровне выше допустимого, обращают внимание ученые.

По словам Лейфа Нёттестанда, летние исследования показали самый низкий уровень распределения и плотности скумбрии, который специалисты наблюдают как минимум за последние 15 лет.

ИКЕС также рекомендовал добыть не более 401 794 тонн атланто-скандинавской сельди. Это на 3% выше, чем рекомендация для 2024 г., и на 10% ниже прогнозируемого улова в нынешнем году, сообщает корреспондент Fishnews.

Кроме того, по мнению ученых, можно освоить не более 1 447 054 тонн северной путассу. Такой объем на 5% меньше рекомендованного ОДУ-2024 и на 23% — прогнозируемого улова.

По ставриде ИКЕС дал рекомендацию выловить не более 75 545 тонн. Два предыдущих года специалисты совета предлагали вообще отказаться от промысла этой рыбы.

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