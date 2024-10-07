Сотрудники Росрыболовства участвовали в спасении косаток

Косатки попали на отмель в лимане реки на Камчатке. В операции по спасению животных принимали участие инспекторы Северо-Восточного теруправления Росрыболовства.

Четыре косатки — двое взрослых животных и двое детенышей — зашли в лиман реки Большая Воровская на Камчатке. Но выбраться назад не смогли: сели на мель во время отлива. Чтобы помочь животным выбраться в море, была организована спасательная операция.

В ней участвовали и сотрудники Северо-Восточного теруправления Росрыболовства. «Инспекторы Росрыболовства совместно с сотрудниками МЧС, волонтерами и неравнодушными местными жителями вручную передвигали застрявших на мелководье животных в более глубокое место и поливали их водой, чтобы исключить пересыхание кожи», — рассказали Fishnews в пресс-службе ведомства.

В начатой 2 октября спасательной операции приняли участие несколько десятков человек. Вызволить из плена косаток удалось только 4 октября. Всему семейству удалось выйти в открытое море.

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