Рыбопромышленников избавят от обязанности досмотра судов экипажами

Минтранс по предложению ВАРПЭ намерен исключить избыточное требование к транспортной безопасности на судах. Речь идет о досмотре морских и речных судов специально назначенными членами экипажа.

Минтранс разместил для общественного обсуждения обновленную редакцию проекта правил досмотра судов в целях транспортной безопасности. По инициативе Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) при доработке документа министерство исключило избыточное требование проведения дополнительного досмотра на судне. Об этом Fishnews сообщили в пресс-службе отраслевого объединения.

Правила переиздаются в связи с принятием изменений в закон о транспортной безопасности. В феврале Минтранс представил первую редакцию документа. Для оптимизации контроля в этой сфере ВАРПЭ предложила отказаться от проведения специально назначенными членами экипажа досмотра морских и речных судов. Это требование, по оценкам ассоциации, обходилось рыбакам более чем в 1 млрд рублей в год.

ВАРПЭ, в частности, обратила внимание Минтранса на то, что рыболовные суда и так досматриваются несколько раз. Экипаж, снабжение и груз осматривают сотрудники морского порта как режимного объекта. Дополнительный досмотр в отдельных случаях происходит на причале непосредственно перед выходом в рейс. Пограничное и таможенное оформление выполняется в установленных местах, а доступ к нему имеют только должностные лица. На промысле взаимодействие происходит только с такими же прошедшими все процедуры безопасности судами. Поэтому требование о досмотре еще и на судне избыточно. При этом для его исполнения рыбопромышленные компании вынуждены расширять экипаж каждого рейса, а также устанавливать специальное оборудование, что влечет серьезные расходы.

Теперь же в проекте правил сохранены только требования к досмотрам при перевозке насыпных, навалочных и наливных грузов. При этом нет необходимости расширять для этого состав экипажа. Кроме того, исключены установленные ранее особенности в части численности работников досмотра, алгоритма действий при обнаружении запрещенных предметов и веществ, лиц, не имеющих правовых оснований для нахождения в зоне транспортной безопасности, и лиц, нарушающих требования по соблюдению транспортной безопасности.

Общественное обсуждение обновленного проекта продлится до 17 октября. ВАРПЭ собирает позиции бизнеса до 11 октября включительно.

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