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Всероссийская ассоциация рыбопромышленников обратилась в Минтранс с предложением отказаться от досмотра рыбопромысловых судов членами экипажа

ВАРПЭ подсчитала стоимость предложений Минтранса о досмотре рыбацких судов

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников обратилась в Минтранс с предложением отказаться от досмотра рыбопромысловых судов членами экипажа: процедура избыточна — ее исключение позволит предприятиям сэкономить более чем 1 млрд рублей в год.

Президент ВАРПЭ Герман Зверев в начале марта направил директору департамента транспортной безопасности Минтранса Роману Веретенникову позицию отраслевого сообщества по проекту приказа об установлении правил досмотра в целях транспортной безопасности.

Проект, предполагающий переиздание правил досмотра, сохраняет избыточное требование, которое сегодня применяется к рыбопромышленникам, сообщили Fishnews в пресс-службе ассоциации. Речь идет о проведении на рыболовных судах досмотра работниками, являющимися членами экипажа.

ВАРПЭ предложила отменить такое требование. Это позволит снизить административную нагрузку на бизнес и издержки компаний более чем на 1 млрд рублей ежегодно, заявили в ассоциации.

При выходе рыболовного судна в рейс его груз, снабжение и экипаж уже осмотрены сотрудниками морского порта, который является режимным объектом. Иногда проводится и дополнительный досмотр на причале перед выходом из порта. Постановка судна под пограничное и таможенное оформление выполняется в конкретно определенных местах, а доступ к нему имеют только должностные лица. Следовательно, судно, его экипаж и груз покидают порт досмотренными и на промысле взаимодействуют только с такими же досмотренными судами, обратили внимание в ассоциации.

«При этом для исполнения требования на каждом судне должно работать не менее двух сотрудников досмотра. Расходы на их обучение и аттестацию составляют не менее 250 тыс. рублей, на оплату труда — не менее 1,56 млн рублей в год. Кроме того, в случае если на судах работают женщины (судоводители, повара, медики, рыбообработчики, представители государственных органов), для досмотра нужно нанимать сотрудников-женщин. Минимальный набор оборудования для досмотра обходится предприятиям в среднем в 4,5–5 млн рублей (спектрометр — 2,35 млн рублей, рентгеновский аппарат — 1,46 млн рублей, устройство радиационного контроля — 1,16 млн рублей)», — рассказал Герман Зверев.

С учетом того, что российский рыбопромысловый флот насчитывает около 600 крупнотоннажных и среднетоннажных судов, выполнение этих требований уже сейчас ведет к расходам предприятий на сумму около 1 млрд рублей, добавил президент ВАРПЭ.

Досмотр на судне предлагается исключить как дублирующую форму контроля.

Сейчас проект обновленных правил досмотра судов находится на доработке в Минтрансе. Затем документ будет направлен в Минэкономразвития для подготовки заключения об оценке регулирующего воздействия.

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