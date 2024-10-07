Бизнес считает важным дать инвесторам время на обкатку

Минсельхоз в сентябре представил возможные изменения по оценке выполнения требований о выпуске рыбопродукции на заводах, построенных под инвестквоты. Логичным и правильным выглядит отказ от привлечения к ответственности за невыполнение норматива в первый год работы предприятия, считают в отраслевом сообществе.

Проект постановления правительства о внесении изменений в правовую базу по инвестиционным квотам вылова был размещен на портале regulation.gov.ru для оценки регулирующего воздействия, сообщает корреспондент Fishnews.

Документ предусмотрел поправки в сфере оценки выполнения требований по производству рыбной продукции на объекте инвестиций. В том числе были предложены изменения в примерную форму договора на долю инвестквоты, и среди них — освобождение от ответственности за невыполнение норматива в первый календарный год предоставления прав на добычу.

«В целях обеспечения возможности качественной наладки технологических процессов на производствах проектом постановления предлагается не привлекать инвесторов к ответственности по выплате штрафов в первый календарный год после ввода в эксплуатацию объектов инвестиций до их выхода на проектные мощности», — отмечено в пояснительной записке.

Такое решение вполне отвечает производственной практике, считают участники программы инвестиционных квот. Даже после ввода завода в эксплуатацию нужно донастраивать оборудование — на это как раз уходит примерно год. Времени требует и получение необходимых для производственной деятельности и торговых операций документов.

Между тем участников рынка беспокоит информация, что в проект постановления, который Министерство сельского хозяйства недавно направило на межведомственное согласование, положение об освобождении от ответственности не вошло. Важно учесть особенности настройки работы производств в правовой базе по инвестквотам, полагают участники программы.

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