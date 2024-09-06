Для оценки работы судов и заводов под инвестквоты приготовили изменения

Минсельхоз представил проект изменений в правовую базу по инвестиционным квотам. Предполагается внести поправки по вопросам оценки выполнения участниками программы требований о вылове и производстве продукции.

Проект изменений опубликован на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews.

Поправки планируется внести в коэффициенты, которые используются при расчете объема производства продукции для оценки выполнения требований рыбозаводами, построенными под инвестквоты. Напомним, что такие показатели предусмотрены постановлением правительства от 3 ноября 2023 г. № 1853.

Предложенное изменения будут способствовать выполнению инвесторами особого условия договора, снижению штрафных санкций ‎за его невыполнение, а также стимулировать производство рыбопродукции глубокой переработки, говорится в пояснительной записке к проекту.

Также подготовлены поправки в примерную форму договора на долю инвестквоты (утверждена постановлением правительства от 25 мая 2017 г. № 632). Предлагается установить дифференцированную шкалу определения суммы штрафов за нарушение обязанности по выпуску продукции. В первый год предоставления прав на добычу штраф предложено не взыскивать.

Кроме того, проект предусматривает изменений, учитывающие при оценке исполнения обязанности по вылову сведения об освоении квот не только инвестора, но и группы лиц, в которую он входит.

Напомним, что участники программы инвестквот, построившие береговые заводы, столкнулись с претензиями контролирующего органа при оценке выполнения требования по производству продукции. Это вылилось в судебные разбирательства.

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