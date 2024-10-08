Рыбаки стали эффективнее ловить иваси

К 6 октября рыбаки освоили на пелагической путине 328,2 тыс. тонн сардины-иваси, уровень прошлого года составлял 250,2 тыс. тонн. Ученые обратили внимание, что эффективность промысла выросла по сравнению с предыдущей неделей.

Сейчас в промысле сардины и скумбрии участвуют 30 добывающих судов. На прошедшей неделе работали 22 единицы флота, из них ежесуточно ловило от 11 до 17 средне- и крупнотоннажных судов под российским флагом, в среднем — 13 судов. Три оснащены кошельковыми неводами, остальные — пелагическими тралами. Количество судо-суток (СС) лова за неделю — 91, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на традиционный обзор Тихоокеанского филиала ВНИРО.

По данным ученых, промысел велся на акватории Южно-Курильской и Северо-Курильской зон в первой половине недели, во второй половине все суда перешли на лов в Южно-Курильскую зону в район восточнее острова Уруп на перепад температур 8-11°С.

Максимальный суточный вылов иваси у отдельных судов доходил до 800 тонн, средний вылов на СС составил 275 тонн, за неделю освоено 25063 тонны.

Скумбрии за неделю поймали 10 тонн, а с начала года — 2,6 тыс. тонн (уровень 2023 г. составлял 9,6 тыс. тонн).

В открытых водах на лове сайры работают суда под флагом КНР, Тайваня и Республики Корея общим количеством около 150 единиц. По имеющейся у ТИНРО информации, на 28 сентября они добыли в совокупности 109,8 тыс. тонн (за отчетный период прошлого года — 84,1 тыс. тонн.).

Также сайру ловят два российских судна, которые поймали 267 тонн.

В открытых водах промысел сардины, скумбрии и других пелагических объектов ведет иностранный флот общим количеством около 100 единиц, преимущественно под флагом Китая, в районе с центральными координатами 44°14’с.ш., 158°27’в.д.

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