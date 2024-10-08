Потребности экономики в кадрах определят по методике

Правительство утвердило методику, с помощью которой будут формировать пятилетний прогноз потребности различных отраслей в специалистах. На его основе планируется рассчитывать параметры подготовки кадров со средним и высшим профессиональным образованием.

Прогноз также будет учитываться при формировании перечня мероприятий нового нацпроекта «Кадры», сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина. Методика утверждена распоряжением правительства от 12 сентября 2024 г. № 2461.

«Для подготовки прогноза потребности экономики в кадрах планируется использовать не только официальные данные Росстата, но и в том числе результаты всероссийских опросов работодателей и отраслевых экспертов, прогнозные макроэкономические показатели на среднесрочную и долгосрочную перспективу, расчеты, основанные на прогнозных демографических показателях и показателях, характеризующих рынок труда, сведения о кадровой потребности, содержащиеся в документах стратегического планирования федеральных министерств и ведомств, данные регионов», — рассказали в пресс-службе.

Прогноз потребности в кадрах будет характеризоваться двумя типами показателей. Первый отражает общую кадровую потребность — численность работников, занятых на рабочих местах и на работах, необходимых для обеспечения прогнозируемых объемов производства валовой добавленной стоимости с учетом планируемого изменения производительности труда.

Второй показатель отражает дополнительную кадровую потребность в работниках, необходимую для замещения рабочих мест из-за выхода работников на пенсию и появления новых рабочих мест в связи с расширением деятельности организаций.

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