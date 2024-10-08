Лососевая путина добирает остатки

По данным на 6 октября, вылов лососей в Дальневосточном бассейне составил 230,4 тыс. тонн. Основная путина завершена.

В Камчатском крае лосось добывают в режиме любительской рыбалки, основу уловов формирует кижуч, рассказали Fishnews в пресс-службе ВНИРО. В Хабаровском крае на Амуре лов идет в режиме любительского и традиционного рыболовства.

На долю Камчатского края приходится 56,7%, или 130 752 тонны лососей, на втором месте — Сахалинская область (21,2%, или 48 939 тонн), на третьем — Хабаровский край (17,2%, или 39 584 тонны). Суммарный вылов в Магаданской области, Приморском крае и Чукотском автономном округе составил 11 145 тонн.

Структура вылова: горбуша — 136 175 тонн, кета –— 49 665 тонн, нерка — 35 948 тонн, кижуч — 8 270 тонн, чавыча — 321 тонна, сима – 41 тонна.

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