Браконьерство гребешка обошлось приморцу в два миллиона

В Приморском крае суд по иску военной прокуратуры взыскал с местного жителя более 1,9 млн рублей за незаконную добычу гребешка. Ранее мужчину обязали заплатить штраф за нарушение правил рыболовства.

Злоумышленник нелегально выловил и хранил у себя дома свыше 5,6 тыс. особей приморского гребешка, рассказали Fishnews в пресс-службе Главной военной прокуратуры.

Кроме того, ранее фигуранта привлекли к ответственности по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ (нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство). Наказанием стал штраф в размере 156 тыс. рублей.

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