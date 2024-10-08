Аквафермерам предлагают дорогой РВУ в Охотском море

На торги выставили участок в водах Сахалинской области — под пастбищную или индустриальную аквакультуру. Стартовая цена лота превышает 22 млн рублей, заявки принимаются до 1 ноября.

Организатором торгов выступает Росрыболовство, сообщает корреспондент Fishnews. Аукцион пройдет в электронном формате.

Согласно документации, площадь рыбоводного участка — 2,3 тыс. га, он расположен в лагуне Буссе. РВУ предоставляется на 25 лет на условиях обособленного водопользования.

Торги планируется провести 8 ноября.

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