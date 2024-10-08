Чукотка подсчитала добычу морских зверобоев

С начала года охотники Чукотского автономного округа добыли 2111 морских млекопитающих из 4132 разрешенных особей. Освоено 123 серых кита, 359 моржей и 1629 мелких ластоногих.

Чукотка является единственным регионом РФ, где разрешена добыча китов — для сохранения традиционного образа жизни коренных народов и обеспечения их традиционным питанием. В 2024 г. квоты были распределены на добычу 135 серых и 5 гренландских китов, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства ЧАО.

В прибрежных селах Берингова и Чукотского морей морским зверобойным промыслом занимаются восемь территориально-соседских общин, в которых трудятся свыше 220 охотников.

Наибольший объем добычи в этом году пришелся на Чукотский муниципальный район, где освоено 1863 животных, включая 287 моржей и 102 серых кита, рассказали в пресс-службе.

В Провиденском городском округе охотники загарпунили 158 особей, в том числе 48 моржей и 20 серых китов. В городском округе Эгвекинот выловлено 90 мормлеков, из них 24 моржа и один серый кит.

В общей сложности в пересчете на живой вес добыто более 1625 тонн морских млекопитающих.

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