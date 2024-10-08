Сахалинские ловцы трепанга пойдут под суд

В Сахалинской области прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконной добыче трепанга. По версии дознания, четверо злоумышленников наловили около 5 тыс. экземпляров «морского огурца».

Обвинительный акт утвердил корсаковский городской прокурор. Как рассказали Fishnews в пресс-службе Генпрокуратуры, браконьерский промысел велся в июле в природном парке «Лагуна Буссе» с помощью надувной лодки и водолазного снаряжения.

Размер ущерба превысил 6 млн рублей. Его предотвратили — изъятого трепанга выпустили обратно в море.

Уголовное дело направлено в Корсаковский городской суд.

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