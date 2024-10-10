Турецкие корабелы построили крупнейшее в мире судно для перевозки живой рыбы

Верфь Cemre в Турции передала норвежским заказчикам судно для транспортировки живой рыбы — по информации зарубежных СМИ, это крупнейший такой перевозчик в мире, призванный удовлетворить растущие потребности лососеводов в доставке живого груза.

Длина нового судна 110 м, ширина — 24,6 м. Оно располагает емкостями на 8 тыс. кубометров и дополнительными резервуарами на 4 тыс. кубометров воды. Водоизмещение — 12 тыс. тонн.

Живовоз получил название Seigrunn, с норвежского — «причина успеха». Заказчиком выступила транспортная компания SeiStar Holding, специализирующаяся на транспортировке рыбы и связанная с известным норвежским производителем лосося Lerøy Seafood Group, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на зарубежные СМИ.

Системы хранения судна должны обеспечить безопасность живого груза при перевозке. Кроме того, Seigrunn оснащена новым гибридным двигателем, что также должно повысить эффективность работы.

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