На «Земле леопарда» усилили охрану лососевых нерестилищ

В национальном парке «Земля леопарда» в Приморском крае стартовал нерест лосося, первые производители уже зашли в реки. Чтобы защитить особенно уязвимую в это время рыбу, госинспекторы будут круглосуточно патрулировать заповедные территории.

Ежегодно осенью реки нацпарка на юге Приморья становятся местом размножения кеты и симы. В этот же период активизируются браконьеры, надеясь воспользоваться моментом.

Поэтому инспекторы «Земли леопарда» усиливают охрану рек. Как рассказали Fishnews в пресс-службе нацпарка, организованы специализированные посты и постоянное патрулирование, которое ведется на машинах повышенной проходимости и плавсредствах. Работая посменно, инспекторы обеспечивают непрерывную защиту нерестилищ.

«Наш многолетний опыт позволяет оперативно реагировать на сезонные угрозы. Мы блокируем несанкционированные заезды к рекам, составляем протоколы и продолжаем круглосуточные дежурства», — отметил замдиректора «Земли леопарда» по охране Евгений Стома.

Работы по защите нерестовых рек ведутся совместно с пограничниками и полицией. Мероприятия продлятся до конца путины.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews