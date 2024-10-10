На Ангару решили привлечь больше аквафермеров
В Иркутской области на аукцион выставили участок под индустриальную аквакультуру. Его площадь — 1,8 га.
Организатор торгов — Ангаро-Байкальское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, рыбоводный участок «Остров Зуй» располагается в Братском районе.
Находится РВУ на Ангаре, стартовая стоимость лота — 576 рублей.
Провести торги планируется 14 ноября в Иркутске. С победителем заключат договор сроком 10 лет на условиях совместного водопользования.
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