На Ангару решили привлечь больше аквафермеров

В Иркутской области на аукцион выставили участок под индустриальную аквакультуру. Его площадь — 1,8 га.

Организатор торгов — Ангаро-Байкальское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, рыбоводный участок «Остров Зуй» располагается в Братском районе.

Находится РВУ на Ангаре, стартовая стоимость лота — 576 рублей.

Провести торги планируется 14 ноября в Иркутске. С победителем заключат договор сроком 10 лет на условиях совместного водопользования.

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