Сигнальный рак обживается в Ленобласти

В Ленинградской области ученые исследовали распространение инвазивного вида членистоногих — американского сигнального рака. Специалисты считают, что в будущем он может широко распространиться на Северо-Западе России.

Сотрудники лаборатории гидробиологии Санкт-Петербургского филиала ВНИРО провели мониторинг на водоемах бассейна озерно-речной системы реки Вуоксы. Целью экспедиции было изучить наличие и распределение раков.

В Светогорском водохранилище специалисты поймали 53 американских сигнальных рака (Pacifastacus leniusculus). Общий вес животных составил почти 1,7 кг.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, Pacifastacus leniusculus — один из нативных видов раков Северной Америки. Он широко распространился в Европе как инвазивный чужеродный вид, сейчас ареал этого животного охватывает 29 стран.

Впервые сотрудники филиала обнаружили сигнального рака в 2021 г. в озере Запрудное системы Сайменского канала между озером Сайма (Финляндия) и Выборгским заливом (Россия). Сайменский канал принадлежит крупной озерно-речной сети, связывающей акватории Финского залива и Ладожского озера.

Данные, полученные в этом году, говорят об успешной акклиматизации вида, отметили во ВНИРО. Ученые считают, что в дальнейшем сигнальный рак может широко распространится не только в водоемах Ленобласти, но и в целом на Северо-Западе России.

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