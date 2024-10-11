Модернизированные погранпереходы облегчат Приморью внешнюю торговлю

За счет модернизации автомобильных пунктов пропуска в Приморcком крае их мощность вырастет до 900 тыс. машин к 2026 г., заявила заместитель министра экономического развития региона Евгения Чавкина.

Чиновница выступила на логистическом форуме в Приморье, сообщили Fishnews в пресс-службе краевого правительства.

Евгения Чавкина подчеркнула, что приморские деловые круги традиционно ориентированы на Восток: основными партнерами региона являются именно страны АТР, на долю которых приходится 90% экспорта Приморья.

«По итогам прошлого года грузооборот портов Приморского края составил 17,6% от общего грузооборота морских портов страны. Практически каждый второй морской контейнер в России обрабатывается портами нашего края. В крае действует пять автомобильных, три железнодорожных и шесть морских пунктов пропуска. Объем таможенных платежей от грузов, задекларированных в пунктах пропуска, в 2023 году превысили 1 трлн рублей, ежегодный прирост — порядка 250 млрд рублей. Наиболее сильную динамику показывают автомобильные пункты пропуска. За счет их модернизации вырастет мощность в 7,5 раза к 2026 году», — рассказала замминистра.

Она также обратила внимание на основные статьи поставок из Приморского края по итогам семи месяцев текущего года. Наиболее популярна рыбопродукция — 50% от всего экспорта.

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