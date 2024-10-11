В Астраханской области накрыли склад опасной рыбы

В Икрянинском районе Астраханской области полицейские изъяли из незаконного оборота более 8,5 тонны частиковых видов рыб. По предварительной информации, продукцию планировали перепродать двое местных жителей.

Нелегальную деятельность пресекли в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе областного УМВД, мужчины приобрели для дальнейшей перепродажи 8552 кг различных частиковых рыб. Товар хранился в мороженом виде в подсобном помещении дома у одного из фигурантов.

Согласно заключению экспертизы, изъятая продукция опасна. Вторичная переработка, в том числе в качестве корма для животных, невозможна.

В отношении обоих подозреваемых возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки, совершенные группой лиц по предварительному сговору). Расследование продолжается.

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