В Нижнем Поволжье нарезали участки под аквафермы

В Астраханской области на аукцион выставили 11 участков под индустриальную и пастбищную аквакультуру на внутренних водных объектах. Заявки принимаются до 13 ноября.

Торги организует Волго-Каспийское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, рыбоводные участки площадью от 0,4 га до 10,9 га расположены в Камызякском, Красноярском, Приволжском и Наримановском районах. Десять РВУ предоставляются под индустриальную аквакультуру, один — под пастбищную.

Стартовые цены лотов составляют от 300 рублей до 8,3 тыс. рублей. Торги предполагается провести 20 ноября в Астрахани.

Участки предоставляются на 25 лет на условиях обособленного водопользования.

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